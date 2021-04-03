حتشبسوت وتحتمس الثالث.. العدوان اللدودان فى موكب واحد

جدة - نرمين السيد - وتعتبر حتشبسوت، هى الملكة الخامسة ضمن تسلسل ملوك الأسرة الـ 18، حيث حكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثانى كوصية على الملك الصغير تحتمس الثالث فى البداية ثم كملكة وابنة الإله آمون.

وبسبب حكمها لمصر، نشبت الخلافات بينها وبين تحتمس الثالث، مع بلوغه، وبذلك محاولات عديدة لتولى الحكم لكن "حتشبسوت" لم تسمح له بذلك، حتى توفيت وهو فى العشرينات من عمره، ليتولى بعدها هو حكم مصر.

وأشيع عن "تحتمس الثالث" أنه هو من دبر لمقتلها، إلا أن التواريخ والبرديات تشير أن وفاتها جاءت طبيعية، واستمر فى الحكم قرابة 55 عاما، أسس فيها إمبراطورية تعد هى الأقوى فى تاريخ مصر القديمة، كانت خلال الأسرة الـ18 وعرفت بقوتها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.

وتعد حتشبسوت، أشهر الملكات اللاتى حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا، فقد كان حكمها نقطة بارزة فى تاريخ مصر القديم، حسب تصريحات صحفية لعلماء آثار.

أنجبت حتشبسوت من زوجها تحتمس الثانى ابنة وحيدة هى الأميرة "نفرو رع"، دون وريث ذكر، ومات تحتمس الثانى بعد فترة حكم 13 عامًا.

وكان لزوجها من أمه إيزيس أبن يدعى "تحتمس الثالث"، فبعد وفاة تحتمس الثانى، كانت حتشبسوت الوصية على ابنه، بسبب أنة أمه كانت غير مؤهلة للوصاية على ابنها.

ويستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية، اليوم السبت، المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.