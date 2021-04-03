Galaxy Z Fold 2 5G.. خصم غير متوقع على أحدث هاتف قابل للطى من سامسونج

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشركة هاتفها الذى جاء ضمن إصدارات الجيل الثانى من هواتفها القابلة للطى خلال 2020، مقابل 2.000 دولار أمريكى، وهو ما يعادل 31 ألف و500 جنيه مصرى.

ويمكنك امتلاك جهاز Galaxy Z Fold 2 5G المتميز للغاية من متجر "سامسونج" الإلكترونى مقابل سعر 1.800 دولار أمريكى، أى ما يعادل 28 ألف و300 جنيه مصرى.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، جاء هاتف Galaxy Z Fold2، بشاشة خارجية بقياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتزا فى الثانية، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتزا فى الثانية.

ويضم هاتف Galaxy Z Fold 2، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والعدسة المقربة 12 ميجابيكسل f / 2.4 مغطاة بزوم بصرى 2x والوحدة 16 ميجابيكسل بفتحة f / 2.2 ستقوم بالتقاط صور عريضة، مع فلاش LED قوى، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 10 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Galaxy Z Fold 2، بمعالج من نوع Snapdragon 865 5G+، مقترنا بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وكما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويحتوى على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن اللاسلكى السريع بقوة 25 وات.

ويتوفر هاتف Galaxy Z Fold 2، في لونين فقط هم الأسود والبرونزى، ويعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.