ضابط أمريكى يستقيل بعد تعامله بقسوة مع كلب

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو الضابط وهو يضع طوقا على الكلب المسمى "زول" ومن ثم يسحبه من رقبته ويدفعه نحو الأرض، ثم يقوم بتعليقه بالهواء وأرجحته حول ظهره وفوق كتفه، قبل أن يتجه نحو سيارة دورية.
وحسب روسيا اليوم، فإن الواقعة تم تصويرها فى مدينة سالزبورى بولاية نورث كارولينا الأمريكية.
وفتحت الشرطة تحقيقا فى الواقعة، خلص إلى أن الضابط الذى تم تصويره فى الفيديو، يدعى جيمس هامبتون، مؤكدة أنه "تصرف بطريقة تتعارض تماما مع تدريبه على التعامل مع كلاب الـK-9 وانتهك سياسة إدارة الشرطة".
وقالت الشرطة في بيان: "أخذنا الإجراءات التأديبية بحق الضابط، وبعد جلسة إستماع للضابط هامبتون، قدم استقالته على الفور"، مؤكدة أنها لم تطلب منه الاستقالة.
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