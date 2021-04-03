رسميا.. طرح هاتف vivo X60t فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وجاء هاتف فيفو vivo X60t بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تدعم معدل تحديث عاليا يبلغ 120 هرتزا فى الثانية، وتحتوى الشاشة على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية والتى تأتى بدقة 32 ميجابيكسل.

ويتم تشغيل هاتف vivo X60t، بواسطة معالج من نوع Dimensity 1100، يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل الهاتف الذكى بواجهة المستخدم OriginOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير البورتريه بدقة 13 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويحتوى هاتف vivo X60t، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويدعم الهاتف تقنية NFC، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويتوفر هاتف vivo X60t، بلونين هما الأسود والأزرق المتدرج، وهو متاح للشراء عبر منافذ البيع فى الصين من خلال المتاجر غير المتصلة بالإنترنت، مقابل 530 دولار، ما يعادل 8 آلاف و300 جنيه مصرى.