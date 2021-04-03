سر جمال الشعر عند الفراعنة يكشفه دراسة بجامعة مانشتسر

جدة - نرمين السيد - وتكشف صور المومياوات الملكية التى تستعد مصر لنقلها إلى متحف الحضارة، عناية المصرى القديم بالشعر، واستخدام وسائل العناية به ليكون دائمًا المصرى القديم فى أجمل صورة.

وكشفت صورة مومياء الملكة تى أحد المومياوت الملكية التى سيتم نقلها إلى متحف الحضارة، احتفاظها بشعر جميل ومتماسك على الرغم من مرور آلاف السنين، والتى لاقت إعجاب كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، لمعرفة سر احتفاظها بشعرها الجميل وحتى وقتنا هذا

فيما كشفت الأبحاث التى أجراها فريق من مركز علم المصريات الطبية الحيوية فى جامعة مانشستر، تحت إشراف الدكتورة ناتالى ماكريش، والذى كان موضوع رسالة الدكتوراه الخاصة بها، على عينات الشعر من 18 من المومياوات الذكور والإناث، والتى تتراوح أعمارهم بين أربع و58 سنة، أن قدماء المصريين قد استخدموا "الجل" لتصفيف شعورهم، سواء كان قصيرا أم طويلا، كما أنه قد تم استخدامه أيضاً أثناء التحنيط، لإضفاء جمال على الجثث لتبدو جيدة فى الحياة الآخرة.

وأما عن دراسة المومياوات التى وجدت مدفونة فى الرمال، ما بين 2.500 و3.200 سنة، والتى لم تكن قد مرت بعملية التحنيط، وجدوا بتحليل الشعر أنه كان مغلفاً بمواد دهنية، وهذا دليل على أن الدهون أو الجل مادة كانت تستخدم يومياً لتجميل الشعر فى ذلك الوقت.

كما أثبتت الدراسة أيضاً أن عملية تحنيط الأجساد كانت تختلف كثيراً عن عملية حفظ الشعر، حيث أوجدت التحاليل أن شعر المومياوات لم يكن يحتوى على أى نوع من مواد التحنيط، فقط كان مغلفًا بمواد دهنية مختلفة، مستخرجة من منتجات زيوت النخيل، وبعض الأحماض الدهنية، وحمض البالمتيك والعطور.

وقالت الدكتورة ماكريش: "إن المصريين القدماء استخدموا هذه المنتجات الدهنية مثل الجل الذى نستخدمه اليوم، لتصفيف شعورهم وهو ما وجد على نقوشات جدران المعابد والمقابر، سواء كانت تسريحات لشعر طويل أو قصير، كما وجد فى تسريحات المومياوات المختلفة، ولم يكن مقصوراً استخدامه على النبلاء فقط، لكنه كان متاح أيضاً للفقراء، كما شبهت بعض تسريحات المومياوات بتسريحات مارلين مونرو وريهانا.

كما أن الملكة نفرتيتى تلقب بملكة جمال الفراعنة، وذلك لجمالها الكبير، وحرصها على العناية بشكلها وبشرتها، فقيل إنها كانت حريصة على استخدام الزيوت الطبيعية من الصبار واللوز في الاستحمام ووجد وصف لتركيبة مثل (الماسك) فى عصرنا هذا، كانت حريصة أن تضعها على وجهها من أجل تضفى نضارة على وجهها.