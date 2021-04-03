فيديو.. الدجاج يضع الشعب الإيرانى فى أزمة

جدة - نرمين السيد - وفى مدينة "نيكشهر" بمحافظة سيستان وبلوشستان، رصد موقع "إندبندت" فيديو يظهر عددا من الرجال والنساء وهم يهاجمون محلا لبيع الدجاج فى ظل ارتفاع أسعاره. وقال النائب الأول للرئيس الإيرانى، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحكومة، إسحاق جهانجيرى، إن "اقتصاد البلاد يمر باختناقات وصعوبات عديدة". وأضاف جهانجيرى: "لا يليق بالشعب الإيرانى أن يقف فى صف الدجاج فى ظل إدارتنا للحكومة حاليا".

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