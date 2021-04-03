مذيعة موكب المومياوات الملكية تخطف الأنظار بالزى الفرعونى

جدة - نرمين السيد - حرصت المذيعة جاسمين طه، مقدمة حفل موكب المومياوات الملكية، على الظهور بإطلالة ملكية فرعونية مميزة، حيث ارتدت فستانا باللون الفضى، مرصع بالنقوش والرسومات الفرعونية.





كما نسقت مع الإطلالة الرائعة، أقراطا طويلة على شكل سلاسل متدلية، واعتمدت تسريحة الشعر الأسود المنسدل. وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، المتحف القومى للحضار المصرية بالفسطاط فور وصوله، وكان فى استقباله رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وأودرى أزولاى مدير عام منظمة "اليونسكو".

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