برج القاهرة يتزين بالرمز الفرعونية تزامنًا مع الموكب الملكى

جدة - نرمين السيد - تزين برج القاهرة، بالرموز الفرعونية تزامنًا مع الموكب الملكى لـ 22 مومياء لأشهر ملوك وملكات مصر، فى طريقهم من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة.





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