صور.. فساتين وأزياء أبهرت الجميع فى حفل نقل المومياوات

جدة - نرمين السيد - أبهرت احتفالية موكب نقل المومياوات، أمس، العالم أجمع بمختلف الجنسيات والأعمار، حيث طغى عليها الطقوس والملابس الفرعونية التى جعلت الجميع يشعر بالعودة إلى حضارة مصر القديمة منذ آلاف السنين.





وقدمت حفل نقل المومياوات مذيعات تألقن بملابسهن وظهرن بفساتين مميزة نالت إعجاب الجميع.

واختارت الإعلامية جاسمين طه الظهور فى حفل المومياوات بفستان فضى اللون محتشم أنيق بتطريزات ونقوش فرعونية، وبأكمام طويلة، وجعلت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، كما حرصت على ارتداء إكسسوارات فضية أنيقة.

كما اختارت الإعلامية ناردين فرج فستانا أحمر اللون من مجموعة زهير مراد للأزياء الراقية لربيع 2020 التى صممها على طراز فرعونى، حيث جاء فستانها الأحمر محتشما مستوحى من الحضارة الفرعونية.

بينما استعانت المذيعة آية الغريانى بإطلالة جذابة فى تقديم حفل موكب المومياوات الملكية، وارتدت فستانا طويلا باللون الكافيه، من قماش المخمل، المزود بأكمام طويلة، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وخاتم وانسيال، وتركت شعرها منسدلا.

ولكن بالنسبة للفنانات اللاتى ظهرن فى حفل أمس، تميزت إطلالاتهن بالطابع الفرعونى، مع مراعاة الأقمشة والألوان والتصميمات والزخارف والإكسسوارات التى تحاكى أزياء المصريين القدماء.

وظهرت الفنانة يسرا وهى داخل مركب بحرى بإطلالة بسيطة وارتدت فستان ناصع البياض خالى من الرسومات وبه القليل من الخطوط الزرقاء فى نهايته وبأكمام طويلة، مع الاستعانة بالإكسسوارات الفرعونية منها التاج الكبير المرصع بفصوص تمزج بين اللونين الذهبى والأزرق وأساور كبيرة فى اليدين وأقرط باللون الذهبى.

وحرصت الفنانة منى زكى الظهور خلال مشاركتها فى تلك الاحتفالية الضخمة باترداء فستان أزرق بأكمام طويلة وخالى من النقوش والرسومات، مستعينة بالإكسسوارات ذات الطابع الفرعونى الكبير الحجم سواء "الإسورة" فى يديها أو رقبتها.

بينما ظهرت الفنانة نيللى كريم بأزياء فرعونية تحاكى الموكب الفخم لحكام مصر القديمة، وتألقت بفستان طويل باللون الأبيض دون أكمام، مزين بالتطريزات من أعلى فقط، وأكملت إطلالتها الفرعونية بإكسسوارات تناسب الحدث مرتدية أقراط طويلة وخاتم وأسورة، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وتألقت الفنانة التونسية هند صبرى بفستان يغلب عليه اللون الأخضر، مميز بأكمام طويلة وفتحة جانبية تبرز اللون الذهبى اللامع، أما على صعيد الاكسسوارات فاختارت وضع قرط ضخم باللون الذهبى حول الرقبة.