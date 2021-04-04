أجمل صور لـ الموديل ميرال التى قادت موكب المومياوات

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وظهرت الموديل المصرية ميرال ماهيليان خلال حفل الأمس، وهى ترتدى الملابس الفرعونية والمكياج الذى أخذ طابع الحضارة المصرية القديمة.
وتعد ميرال ماهيليان ممثلة مصرية بريطانية، اشتهرت فى العديد من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها، حيث أنها تعمل فى مجال الإعلانات التجارية منذ سنوات، كما قدمت أول أعمالها على الصعيد الفنى عام 2017، مع الفنان أمير كرارة، من خلال مسلسل "كلبش".
كما شاركت فى بطولة فيلم "القرد بيتكلم" الذى من ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺇﺧﺮاﺝ، بيتر ميمى، بالإضافة إلى دورها فى مسلسل "للحب فرصة أخيرة" عام 2018 مع داليا البحيرى وفراس سعيد وهبة الأباصيرى.
وعند ظهورها فى الحفل تساءل البعض عنها وشبهها البعض الآخر بالفنانة هاجر أحمد.
وبعد مشاركتها فى حفل نقل المومياوات، أعربت عن سعادتها معلقة: "فخورة جدا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءا من مثل هذا اليوم التاريخى .. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء فى العرض الذهب".
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