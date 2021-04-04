جهاز يساعد مصابى الشلل على الكتابة بمجرد التفكير

جدة - نرمين السيد - ويتمكن ذلك النظام فى منح الأشخاص المصابين بالشلل القدرة على الكتابة على شاشات الكمبيوتر من خلال العقول.

ويترجم الجهاز ما يقوله العقل من خلال ربط BCIs التقليدية بجهاز إرسال كبير بكابلات طويلة، لكن هذا الابتكار استغنى عن الأسلاك واستبدلها بجهاز إرسال صغير يتم وضعه فوق رأس المستخدم.

ويبلغ قطر الجهاز المعاد تصميمه بوصتين فقط، ويتصل بمصفوفة إلكترود داخل القشرة الحركية للدماغ عن طريق نفس المنفذ الذى تستخدمه الأنظمة السلكية، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وأجرى الباحثون تجاربهم التى تم تسميتها "BrainGate" على شخصين مصابين بالشلل، وأظهرت النتائج قدراهم على الكتابة بمجرد التفكير فى الإجراء، بالإضافة إلى أنها تتماثل فى الدقة وسرعة الكتابة مع الذين لديهم نظام سلكى.

ويتشابه ذلك الابتكار مع جهاز لاسلكى مزروع فى الدماغ طوره إيلون ماسك، وكانت تقنيته غير مرئية ولكن تم اختبارها على القرود والخنازير.

وقال جون سيميرال، الأستاذ المساعد للهندسة بجامعة براون، وعضو اتحاد أبحاث BrainGate والباحث الرئيسى للدراسة، أن الجهاز يقوم تسجيل الإشارات وإرسالها بدقة مماثلة، مما يعنى أنه يمكننا استخدام نفس خوارزميات فك التشفير التى استخدمناها مع المعدات السلكية، وذلك لم يجعل الفرد بحاجة إلى التقيد بأجهزة.