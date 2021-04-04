هجمات منهجية وسرقة أرقام هواتف.. تسريب بيانات نصف مليار مستخدم فى فيسبوك

جدة - نرمين السيد - ودعا موقع "لايف منت" التقنى مستخدمى فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعى فى العالم، إلى ضرورة توخى الحذر من هجمات منهجية فى الأشهر المقبلة من قبل الأشخاص الذين ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات خاصة أخرى.
وأضاف نقلا عن أحد مسربى تلك البيانات قوله إنهم يقدمون معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" بما فى ذلك أرقام الهواتف والبيانات الأخرى مجانا تقريبا.
جدير بالذكر أن قاعدة البيانات المسربة يتم تداولها فى دوائر المتسللين عبر الإنترنت ومن أهم بياناتها أرقام هواتف المستخدمين.
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