روسيا: غلق 3 أماكن تسرب هواء محتملة فى محطة الفضاء الدولية

يذكر أنه تم رصد تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية فى سبتمبر 2019، وفى أكتوبر 2020 رصد الطاقم الشق الأول فى وحدة "زفيزدا"، وقام بسده بحلول مارس الجارى، كما تم اكتشاف شق آخر فى وقت لاحق ولكن تمكن الطاقم من سده أيضا.
وكان الشقان يتسببان بانخفاض الضغط وتسرب الهواء من المحطة، لكن ذلك لا يمثل خطرا على حياة الطاقم، حيث توجد فى المحطة مخزونات من الهواء والأكسجين والنيتروجين، ويجرى نقل مخزونات جديدة من الأرض إلى المحطة، ويعمل حاليا فى المحطة الفضائية الدولية رائدا الفضاء الروسيان "سيرجى ريجيكوف، وسيرجي كود- سفيرشكوف"، والأمريكيون "كاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور جلوفر، وشانون ووكر"، واليابانى "سويشى نوجوتشى".
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