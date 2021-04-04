لايف ستايل

روسيا: غلق 3 أماكن تسرب هواء محتملة فى محطة الفضاء الدولية

0 نشر
أ ش أ 2021-04-04 16:37 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وذكر قطاع الصواريخ والفضاء الروسى، فى بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الأحد، أن العملية تمت يوم الجمعة الماضى، موضحا أنه يتم التخطيط فى المستقبل القريب لفحص مدى إحكام غلق الغرفة الوسيطة فى وحدة "زفيزدا"، لمعرفة ما إذا تسنى وقف تسرب الهواء منها.

 

يذكر أنه تم رصد تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية فى سبتمبر 2019، وفى أكتوبر 2020 رصد الطاقم الشق الأول فى وحدة "زفيزدا"، وقام بسده بحلول مارس الجارى، كما تم اكتشاف شق آخر فى وقت لاحق ولكن تمكن الطاقم من سده أيضا.

وكان الشقان يتسببان بانخفاض الضغط وتسرب الهواء من المحطة، لكن ذلك لا يمثل خطرا على حياة الطاقم، حيث توجد فى المحطة مخزونات من الهواء والأكسجين والنيتروجين، ويجرى نقل مخزونات جديدة من الأرض إلى المحطة، ويعمل حاليا فى المحطة الفضائية الدولية رائدا الفضاء الروسيان "سيرجى ريجيكوف، وسيرجي كود- سفيرشكوف"، والأمريكيون "كاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور جلوفر، وشانون ووكر"، واليابانى "سويشى نوجوتشى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: غلق 3 أماكن تسرب هواء محتملة فى محطة الفضاء الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا