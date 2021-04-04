جدة - نرمين السيد - ويختلف "كلوب هاوس" عن أى تطبيق آخر لتمكنه من التواصل الاجتماعى عن طريق الدردشة الصوتية، وذلك ما يسعى تيليجرام تحقيقه.
وأشار تقرير جاء فى موقع "Android Police" إلى سعى تيليجرام لاقتباس ميزة الدردشة الصوتية فيه، وذلك من خلال تحديث Voice Chats 2.0 والذى أعلن عنه التطبيق منذ أيام.
ويشمل التحديث الجديد على الميزات الصوتية الحالية فى تيليجرام مثل عناوين الدردشة الصوتية، والقدرة على تسجيل الدردشات الصوتية وكذلك الموجودة فى Clubhouse و Twitter Spaces، لكى يستطيع التطبيق أن يسيطر على كل الميزات فى التطبيقات المنافسة جميعها.
ويسعى تيليجرام لتمتع مستخدميه بالخصوصية حتى يكون أكثر أمانا ويجذب نحوه عدد كبير من المستخدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيليجرام يسعى لضم ميزة جديدة من تطبيق Clubhouse على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.