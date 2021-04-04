تيليجرام يسعى لضم ميزة جديدة من تطبيق Clubhouse

جدة - نرمين السيد - ويختلف "كلوب هاوس" عن أى تطبيق آخر لتمكنه من التواصل الاجتماعى عن طريق الدردشة الصوتية، وذلك ما يسعى تيليجرام تحقيقه.

وأشار تقرير جاء فى موقع "Android Police" إلى سعى تيليجرام لاقتباس ميزة الدردشة الصوتية فيه، وذلك من خلال تحديث Voice Chats 2.0 والذى أعلن عنه التطبيق منذ أيام.

ويشمل التحديث الجديد على الميزات الصوتية الحالية فى تيليجرام مثل عناوين الدردشة الصوتية، والقدرة على تسجيل الدردشات الصوتية وكذلك الموجودة فى Clubhouse و Twitter Spaces، لكى يستطيع التطبيق أن يسيطر على كل الميزات فى التطبيقات المنافسة جميعها.

ويسعى تيليجرام لتمتع مستخدميه بالخصوصية حتى يكون أكثر أمانا ويجذب نحوه عدد كبير من المستخدمين.