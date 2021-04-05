ناسا تكشف عن حدث غامض على الكوكب الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقالت ناسا فى بيان لها إنها تحقق فى سلسلة جديدة من الزلازل التى وقعت على سطح المريخ، وهو أحدث لغز مثير يتم اكتشافه على "الكوكب الأحمر".

ولم يتم الكشف عن الزلازل الأخيرة بواسطة مسبار بيرسفيرانس الجوال، الذى هبط حديثا، ولكن بواسطة مركبة الإنزال "إنسايت" التابعة لـ"ناسا"، التى هبطت على سطح المريخ مرة أخرى فى عام 2018، وذكر البيان أن مقياس الزلازل التابع لـ"إنسايت" التقط أدلة على وقوع زلزالين جديدين فى شهر مارس الماضى.

ووقع النشاط الزلزالى فى منطقة على المريخ تعرف باسم "Cerberus Fossae"، حيث تم رصد زلزالين سابقين.

وكشفت أن الزلازل الأخيرة كانت أضعف من الزلازل السابقة فى تلك المنطقة، إذ بلغت قوتها 3.3 و3.1 درجة، لكنها أعطت العلماء مزيدا من البصيرة حول باطن المريخ.

ويعتقد العلماء فى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن الهزات الأرضية ستوفر أدلة على الانهيارات الأرضية أو البراكين تحت الأرض على الكوكب.

وقال عالم الزلازل، جون كلينتون، "إنه لأمر رائع أن نلاحظ الزلازل مرة أخرى بعد فترة طويلة من تسجيل ضوضاء الرياح".

وأوضح العلماء أنه على عكس كوكب الأرض، فإن المريخ لايحتوى على صفائح تكتونية، لكن لديه مناطق نشطة بركانيا تسبب الزلازل.