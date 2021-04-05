- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأظهرت اللقطات التى التقطها المصور موجنز ترول، البالغ من العمر 50 عامًا، وقوف القرد بجوار الكاميرا، وكأنه إنسان يعمل مصورا ويسعى لالتقاط إحدى الصور.
وأوضحت اللقطات المصورة، القرد وهو يحرك الكاميرا، حيث ظهر، ويكأنه يحاول الحصول على أفضل زاوية لالتقاط الصورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش البنى آدميين بس .. قرد فى إندونيسيا يحاول التصوير بإحدى الكاميرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.