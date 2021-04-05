مش البنى آدميين بس .. قرد فى إندونيسيا يحاول التصوير بإحدى الكاميرات

جدة - نرمين السيد - وأظهرت اللقطات التى التقطها المصور موجنز ترول، البالغ من العمر 50 عامًا، وقوف القرد بجوار الكاميرا، وكأنه إنسان يعمل مصورا ويسعى لالتقاط إحدى الصور.

وأوضحت اللقطات المصورة، القرد وهو يحرك الكاميرا، حيث ظهر، ويكأنه يحاول الحصول على أفضل زاوية لالتقاط الصورة.