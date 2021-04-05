نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى أكتوبر و26 يوليو وسيولة بالكورنيش

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جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى الكونيسة المتجه إلى المنيب، والأوتوستراد، والمرج.
ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ولكن تشهد زحاما عند مترو الجامعة.
وبالنسبة لمحافظة القاهرة، حذر صابر، من سلوك كوبرى أكتوبر أعلى وزارة المالية؛ لوجود أتوبيس معطل، والقادم من وسط المدينة إلى محور الأوتوستراد يمكنه استخدام أى بديل لتفادى الزحام، كما نصح بسلوك كورنيش النيل للقادمين من المعادى بدلا من محور الأوتوستراد.
كما أن محور 26 يوليو يشهد ازدحاما عند منطقة ناهية للمتوجه إلى أكتوبر والشيخ زايد، أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرضى.
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