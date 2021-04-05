صور.. طريقة ارتداء القفطان فى رمضان

جدة - نرمين السيد - ويعد القفطان من القطع الأساسية فى الإطلالات الرمضانية، والتى تشعر الفتيات بالحيرة فى تنسيقه مع الملابس.

يجب الاهتمام فى البداية قبل شراء القفطان باختيار القماش الذى يمكن أن يتناسب مع وقت ارتداء الموديل سواء فى الصباح أو المساء.

ويمكن للبعض ارتداء القفطان المفتوح للحصول على مظهر أنيق فى إطلالات بعد الظهيرة أو المساء وتنسيقه مع الملابس مثل تنورة أو بلوزة أو فستان بدرجات متقاربة من لون القفطان.

ومن الممكن إضافة حزام خصر للقفطان المفتوح وخصوصا لأصحاب الجسم الكيرفى حتى لا يزيد من القوام، وتنسيقه مع حذاء بنفس اللون.

وتلجأ بعض الفتيات إلى تنسيق القفطان مع بنطلون جينز وتوب أو قميص أو بلوزة كلاسيكية للظهور فى صورة أكثر أناقة.

ويمكن الاستعانة بالقفطان فى السهرات أو الخروجات الليلية، لضمان الحصول على مظهر محتشم وملفت للأنظار، وتقوم بعض الفتيات بتنسيقه مع الحقائب والأحذية الكلاسيكية التى تمنح مظهر راقى.