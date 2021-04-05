- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ويعد القفطان من القطع الأساسية فى الإطلالات الرمضانية، والتى تشعر الفتيات بالحيرة فى تنسيقه مع الملابس.
يجب الاهتمام فى البداية قبل شراء القفطان باختيار القماش الذى يمكن أن يتناسب مع وقت ارتداء الموديل سواء فى الصباح أو المساء.
ويمكن للبعض ارتداء القفطان المفتوح للحصول على مظهر أنيق فى إطلالات بعد الظهيرة أو المساء وتنسيقه مع الملابس مثل تنورة أو بلوزة أو فستان بدرجات متقاربة من لون القفطان.
ومن الممكن إضافة حزام خصر للقفطان المفتوح وخصوصا لأصحاب الجسم الكيرفى حتى لا يزيد من القوام، وتنسيقه مع حذاء بنفس اللون.
وتلجأ بعض الفتيات إلى تنسيق القفطان مع بنطلون جينز وتوب أو قميص أو بلوزة كلاسيكية للظهور فى صورة أكثر أناقة.
ويمكن الاستعانة بالقفطان فى السهرات أو الخروجات الليلية، لضمان الحصول على مظهر محتشم وملفت للأنظار، وتقوم بعض الفتيات بتنسيقه مع الحقائب والأحذية الكلاسيكية التى تمنح مظهر راقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. طريقة ارتداء القفطان فى رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.