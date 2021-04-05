لحماية البيانات.. «إنستجرام» يحذر مستخدميه

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أن هناك عملية احتيال جديدة متداولة على المنصة، تسعى لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدم ن طريق تزوير "انتهاك حقوق الطبع والنشر"، وفقًا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".

ورغم أن الرسالة تظهر وكأنها من مركز مساعدة حقوق الطبع والنشر فى موقع "إنستجرام" إلا أن التطبيق نفى ذلك، مشيرًا إلى أنه لن يقوم مطلقا باخبار مستخدميه بشأن انتهاكات حقوق النشر عبر صندوق الرسائل الواردة DM، ونصح المستخدمين بعدم النقر أو الرد على أى روابط فى الرسائل.

وحذر إنستجرام مستخدميه من الرسالة التى تظهر لهم والمصحوبة برابط يطلب من المستخدم عند النقر عليه بإدخال الاسم وكلمة المرور الخاصة بالحساب، وبذلك يسهل سرقة الحساب ويتيح للمتسللين الوصول إلى البيانات الشخصية، وتقول الرسالة: "تم اكتشاف انتهاك لحقوق الطبع والنشر فى منشور على حسابك، إذا كنت تعتقد أن الإبلاغ عن الانتهاك كان بالخطأ، يجب عليك تقديم ملاحظات، وخلاف ذلك، سيتم إغلاق حسابك فى غضون 24 ساعة".

لذك نصح إنستجرام مستخدميه بضرورة توخى الحذر من أى رسائل بريد إلكترونى يبدو أنها صادرة من إنستجرام.