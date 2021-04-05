فيسبوك تتيح الحد من التفاعلات غير المرغوب فيها على المنشورات

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنصة اليوم الإثنين، أن التعديل الجديد يتيح مزيدًا من التحكم فى التعليقات على المنشورات العامة.
وتسمح الميزة بتعديل الجمهور المستهدف منه التعليق على المنشورات، بالإضافة إلى الحد من التفاعلات المختلفة غير المرغوب فيها.
وتعد الخاصية الجديدة محاولة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فى ما يشاركونه فى "آخر الأخبار" من خلال إدارة من يمكنه التعليق على منشوراتهم العامة.
وأوضحت المنصة أن يمكن للمستخدم التحكم فى جمهور التعليق على منشور عام معين عن طريق الاختيار من قائمة خيارات تتراوح من أى شخص يمكنه مشاهدة المنشور إلى الأشخاص والصفحات التى تضع علامة عليها فقط.
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