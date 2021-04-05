صباحك ومطرحك.. أشهر العادات الرمضانية فى الهند وباكستان

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى أن من أهم الطقوس الرمضانية فى الهند تزيين المساجد.

وقال إن الملح أول شىء يفطر الهنود عليه، كما أن عصير الليمون باللبن والأرز بالحلبة والكركم بجوز الهند تعد هى المشروبات الرمضانية هناك.

ويرتدى الهنود قبعة طوال فترات الصيام خلال شهر رمضان، ويعتادون فى الشهر المبارك قبل كورونا على حمل الأطباق والذهاب إلى المساجد أو الساحات لتناول وجبة الإفطار.

ويلقب المسحراتى فى الهند بـ "سهرى" والذى فى نهاية الشهر يحصل على الأموال والهدايا المختلفة المقدمة له كنوع من الشكر.

أما بالنسبة لشهر رمضان عند مسلمى باكستان، يحصلون على إجازة فى أول يوم، ويزينون الشوارع والمساجد، كما تُغلق المطاعم والكافيهات طوال الشهر لدعم التجمعات العائلية، وأشار يونس إلى أن أشهر الأطباق الرمضانية فى باكستان سلاطة الفواكه.