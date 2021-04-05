جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى أن من أهم الطقوس الرمضانية فى الهند تزيين المساجد.
وقال إن الملح أول شىء يفطر الهنود عليه، كما أن عصير الليمون باللبن والأرز بالحلبة والكركم بجوز الهند تعد هى المشروبات الرمضانية هناك.
ويرتدى الهنود قبعة طوال فترات الصيام خلال شهر رمضان، ويعتادون فى الشهر المبارك قبل كورونا على حمل الأطباق والذهاب إلى المساجد أو الساحات لتناول وجبة الإفطار.
ويلقب المسحراتى فى الهند بـ "سهرى" والذى فى نهاية الشهر يحصل على الأموال والهدايا المختلفة المقدمة له كنوع من الشكر.
أما بالنسبة لشهر رمضان عند مسلمى باكستان، يحصلون على إجازة فى أول يوم، ويزينون الشوارع والمساجد، كما تُغلق المطاعم والكافيهات طوال الشهر لدعم التجمعات العائلية، وأشار يونس إلى أن أشهر الأطباق الرمضانية فى باكستان سلاطة الفواكه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباحك ومطرحك.. أشهر العادات الرمضانية فى الهند وباكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.