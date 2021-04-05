«جوجل مابس» يبدأ فى عرض طرق خدمة أقل ضررا للبيئة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أنها ستقدم تحسينات أخرى وتتضمن خرائط Google ذكاءً اصطناعيًا بما فى ذلك اكتشاف طرق أكثر كفاءة فى استهلاك الوقود للتنقل. وقالت الشركة إن خرائط Google ستعمل افتراضيًا على المسار ذى البصمة الكربونية الأقل عندما يكون الوقت المقدر للوصول متقارب، مضيفة: "فى الحالات التى قد يؤدى فيها المسار الصديق للبيئة إلى زيادة الوقت المقدر للوصول بشكل كبير، سنسمح للمستخدم مقارنة تأثير ثانى أكسيد الكربون النسبى بين المسارات المختلفة حتى يتمكن من الاختيار".

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