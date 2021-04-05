صور .. أبرز أزياء أوليفيا وايلد

جدة - نرمين السيد - ولم يقتصر دورها كعارضة أزياء فقط بل انضمت إلى عالم التمثيل وظهرت فى العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية، كما نالت شهرة وساعة عن دورها فى المسلسل "هاوس".

وتزوجت وهى صاحبة 19 سنة فقط فى 7 يونيو 2003 مع تاو روسبلى، أمير لمنطقة إيطالية صغيرة مختص فى الموسيقى.

وتألقت فى أدوراها كعارضة أزياء لإطلالاتها الجذابة التى تلفت الأنظار حولها وملامحها الجميلة.

وتحرص على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" لمشاركة متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 3 مليون فرد، أهم أوقاتها.