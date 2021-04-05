تجربة فريدة من نوعها.. صحيفة إيطالية تروج لزيارة مصر

جدة - نرمين السيد - تصدرت السياحة المصرية عناوين واهتمامات الصحف العالمية، التى أشادت بالمناخ الآمن فى مصر، وتنوع معالمها، باعتبارها الوجهة الثقافية والتاريخية الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط..





قالت صحيفة "ال بويسترو جورنال" الإيطالية، إن مصر من أولى الدول فى العالم التى يعتبر السفر إليها يمثل تجربة فريدة من نوعها تغير حياة أى شخص، حيث أن هناك رحلات يجب على الجميع القيام بها ومن أهمهم الرحلة إلى مصر التى تبقى محفورة فى الذاكرة.

وأضافت الصحيفة أن القيام برحلة إلى مصر يعنى قبل أى شئ الانغماس فى ثقافة الألفية، فالأراضى المصرية تستضيف بعضا من أكثر المعالم الأسطورية فى العالم، وتحافظ على الأسرار والغموض وأماكن رائعة، حيث إنها بلد روحى يمكن لأى شخص أن يتنفس فيه الهدوء، كما أن بها العديد من الأماكن المخصصة للعبادة سواء المساجد أو الكنائس والمعابد.

وتابعت بأن صحرائها مهدًا للتجارب المثيرة، حيث يمكنك ركوب الجمال والدراجات الرباعية وتناول الشاى مع البدو، بالإضافة إلى الاسترخاء إذ أنه لا شيء يتفوق على منتجع على شاطئ البحر، لأخذ حمام شمسى على الشواطئ البيضاء، قبل الغطس بين الشعاب المرجانية.

واختتمت الصحيفة بالترويج لزيارة مصر قائلة إنه يمكن تنظيم رحلة إلى مصر فى أى وقت من السنة، وذلك بفضل التكوين الجغرافى المختلف للبلاد، فى الصيف يمكنك الحجز فى منتجع على ساحل البحر الأحمر، وفى الشتاء ننظم رحلات بحرية على نهر النيل، ستكون التجربة دائمًا لا تُنسى بفضل كرم الضيافة الهائل للسكان.