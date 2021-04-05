يخوت جديدة للاستمتاع بالحياة تحت الماء

جدة - نرمين السيد - ويوفر التصميم الجديد من تلك اليخوت تجربة مشاهدة من تحت الماء، وتتسع لما يصل إلى سبعة أشخاص.
وتلك المنصة الجديدة تعرف باسم "الغلاف المائى" وتخرج من بدن اليخت، ما يوفر فرصة نزول مالك اليخت وضيوفه إلى المنصة ومشاهدة البيئة البحرية المحيطة، وفقا لما جاء فى "سى إن إن العربية".
وتسمح تلك الميزة بالاستمتاع بتلك اللحظات السحرية والنزول تحت الماء بسرعة، أى تتشابه مع الغوص داخل الغواصات.
ولا تصل تلك المنصة لى أعماق الكبيرة مثل بعض أحدث الغواصات، حيث ينزل على بعد أمتار قليلة فقط تحت الهيكل اليخت، إلا أنها ستضفى ميزة إضافية جذابة للغاية لأولئك الذين يحرصون على رؤية المزيد من العالم تحت الماء.
وأوضح ستيف جريشام، مؤسس استوديو تصميم اليخوت، أن أهم مميزات ذلك الغلاف المائى هو سهولة وسرعة تشغيله.
كما سيتم تزويده بإضاءة داخلية بحيث يمكن لمن هم على متن اليخت استخدام المنصة المتنقلة فى أى وقت يرغبون فيه، حتى عندما يكون اليخت مبحراً بسرعة قصوى تصل إلى عقدين، وبعد استخدامها يمكن سحب المنصة مرة أخرى إلى هيكل اليخت، حيث تكون محمية بواسطة فتحة خارجية.
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