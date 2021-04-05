كيفية الحفاظ على الجلد من الجفاف

وأشار موقع "Harvard health" إلى طرق فعالة لمكافحة جفاف الجلد، منها:
-الصابون:
يفضل تقليل استخدام الصابون ومزيل العرق والصابون المعطر ومنتجات الكحول التي يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية.
-المرطب:
يجب وضع المرطب على الفور بعد الاستحمام أو غسل اليدين، لأن ذلك يساعد فى سد الفراغات بين خلايا بشرتك وحبس الرطوبة.
و لتقليل الإحساس الدهنى عند استخدام الفازلين الطبى أوالكريمات السميكة، يفضل وضع كمية صغيرة فى اليدين ثم فركها على المناطق المصابة حتى لا تشعر يديك ولا المناطق المصابة بالدهون.
-حكة الجلد:
يحذر خدش الجلد حيث يمكن للمرطب أن يتحكم فيى الحكة، ويمكن أيضًا استخدام كمادة باردة أو كمادة لتخفيف البقع المسببة للحكة، واستخدام منظفات الغسيل الخالية من العطور وتجنبى منعمات الملابس، وتجنب ارتداء الصوف والأقمشة الأخرى التى يمكن أن تهيج الجلد.
-العناية بالبشرة أثناء الاستحمام:
يجب تحديد وقت الاستحمام من 5 إلى 10 دقائق، لأن فى زيادة المدة عن ذلك تُزال الكثير من طبقة البشرة الدهنية وتتسبب فى فقدها للرطوبة، مع استخدام الماء الفاتر بدلا من الساخن حتى لا تزيل الزيوت الطبيعية، مع تجنب إسفنجات الاستحمام الخشنة ومناشف الحمام.
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