فلافل دايت.. طريقة تحضير الطعمية لأصحاب الريجيم

جدة - نرمين السيد - وكشفت الدكتورة جيهان الدمرداش عبر صفحتها على "فيسبوك" طريقة صحية لتحضير الطعمية لأصحاب الدايت. ولتحضير الطعمية الساخنة لمتبعى الدايت، نحتاج إلى: -3 أكوب حمص "منقوع ليلة كاملة". -بصلة مقطعة أرباع. -ربع كوب كزبرة طازجة. -ربع كوب بقدونس. -ملعقة صغيرة من البهارات. -ملعقة صغيرة من الكمون. -ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. -ربع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. طريقة التحضير: فى وعاء يوضع الحمص والبصل والبقدونس والكزبرة وطحنهم حتى يتجانسوا. ويضاف للمزيج الملح والكمون والبهارات والبيكنج بودر وبيكنج صودا وطحنهم حتى يتماسك المزيج. وتشكل كرات متساوية الحجم من العجينة ووضعها فى الفرن، ويسخن على حرارة 180 درجة مئوية وتدخل الصينية الفرن لمدة 5 دقائق حتى يتحول لونها إلى الذهبى، ثم تقدم ساخنة.

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