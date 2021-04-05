بدلًا من تسليمه للشرطة.. صاحب مطعم يلجأ لأمر مختلف مع لص حاول سرقته

جدة - نرمين السيد - وذكرت "سكاى نيوز"، الاثنين، أن كارل والاس، صاحب مطعم فى ولاية جورجيا قرر مد يد العون إلى المجرم الذى اقتحم مطعمه السبت، خلال عطلة عيد الفصح.

وقال كارل إنه يعرض وظيفة عمل على اللص، تجسيدا لروح عيد الفصح.

ورصدت كاميرات المراقبة اللص وهو يقتحم المطعم عبر تكسير زجاج الباب بالطوب، ولما دخل المطعم وجد صندوق الأموال فارغا.

وقال كارل إن شعور الغضب والإحباط استبد به فى البداية، كما سيطرت عليه رغبة الاتصال بالشرطة؛ لكن أجواء عيد الفصح دفعت إلى التفكير بشيء آخر.

وأضاف أنه بعدما شاهد عملية الاقتحام عبر شاشة ترصد ما تبثه كاميرا المراقبة، سارع إلى المظعم لتنظيف الفوضى التى أحدثتها محاولة السرقة، وأعاد فتح المطعم ظهيرة اليوم التالى.

ولفت إلى أن الحادثة أظهرت أن اللص لم يقم بعمل جيد، مما يعنى أنه من الضرورى أن تكون هناك مسارات وظيفية أخرى له.

وتابع: "لقد خاطر بحياته والمكوث فى السجن لسنوات، ولم يربح فلسا واحدا".

ونشر كارل صورة عملية اقتحام المطعم على حسابه، وأرفق المنشور برقم هاتفه، مطالبًا اللص بالاتصال به، للحصول على الوظيفة التى تنتظره.