ناسا تعثر على صخرة خضراء غريبة على سطح الكوكب الأحمر

جدة - نرمين السيد - ولم يتمكن ليزر "برسفيرانس" من اختراق لغز الصخرة المريخية الغريبة بالقرب من الحفريات الجديدة للمركبة الجوالة.

وبحسب "روسيا اليوم"، استهدفت أجهزة "برسفيرانس" صخرة خضراء المظهر على سطح الكوكب الأحمر والتى قام الفريق العلمى "بتبادل الكثير من الفرضيات بشأنها" وفقا لحساب المركبة على "تويتر".

وتساءلت تغريدة نشرها الحساب يوم الأربعاء (31 مارس) على "تويتر": "هل هى شىء نجا من القاعدة الصخرية؟، هل هى قطعة من المريخ سقطت فى المنطقة من حدث اصطدام بعيد؟ هل هى نيزك؟ أم شىء آخر؟".

وأضافت التغريدة: "يبلغ طول القطعة نحو 15 سم، وإذا نظرت عن كثب، يمكنك تحديد صف علامات الليزر حيث وقع ضغطها لمعرفة المزيد".

على الرغم من أن المريخ مرتبط بشكل شائع باللون الأحمر، إلا أن الحجر الذى وجدته مركبة "برسفيرانس"، يبدو باللون الأزرق والأخضر وله سلسلة من البقع المضيئة على سطحه.