سامسونج تضخ 41 مليون دولار استثمارات فى 27 مشروعًا بحثيًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستضخ أكثر من 46.4 مليار وون كورى جنوبى (ما يعادل 41 مليون دولار) فى 27 مشروعا بحثيا فى مجالات العلوم الأساسية وهندسة المواد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





ومن المقرر استخدام التمويل فى النصف الأول من هذا العام لتطوير عدد من تقنيات المستقبل؛ بما فى ذلك التعلم الآلى والذكاء الاصطناعى وتسلسل الحمض النووى، وفقا لصحيفة "ذا كوريا تايمز" الكورية الجنوبية.

وفى قطاع العلوم الأساسية، تم اختيار 13 مشروعًا؛ من بينها التقنيات الحصرية التى من المتوقع أن تفوز بلقب "الأولى فى العالم" بمجرد تطويرها بالكامل.

ويخطط عملاق التكنولوجيا الكورى الجنوبى لتمويل جامعة سول الوطنية (SNU) لتطوير تكنولوجيا التعلم الآلى التى يمكن استخدامها فى نماذج دراسة متنوعة للذكاء الاصطناعى ويمكن أن تعزز قدراتها بشكل كبير.

وتجرى جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) أبحاثا عن جزيئات الأثير التاجى لاستخدامها كمحفز كيميائى يهدف إلى تعزيز كفاءة تحويل المواد بشكل كبير. ويخطط العلماء لاستخدام المجال الكهربائى المحلى الذى تم إنشاؤه بواسطة الأثير التاجى لتحليل ثانى أكسيد الكربون والمساعدة بشكل أفضل فى العثور على أسباب الاحتباس الحرارى وللمساعدة فى حل المشكلة.

وفى مجال هندسة المواد، سيتم تمويل سبعة مشاريع؛ من بينها فك تسلسل الحمض النووى النووى ومصدر ضوء البروتون. وتهدف جامعة "سوجانج" (Sogang) إلى حل تسلسل الحمض النووى لكروموسوم "واى"، والذى سيفيد البحث فى عقم الذكور، بالإضافة إلى مساعدة الأزواج الذين يواجهون صعوبة فى الحمل من خلال العلاج المخصص للحمض النووى.

فيما يعمل "معهد دياجو جياونجباك للعلوم والتكنولوجيا" (DGIST) على تطوير تقنية مصدر الضوء الكمى التى يمكنها تحمل درجات حرارة منخفضة للغاية واستخدامها أيضًا فى التشفير.

وفى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استحوذت سبعة مشاريع على استثمارات فى الذكاء الاصطناعى وتقنيات لا تلامسية لتحسين القدرة التنافسية فى المستقبل.

وتعمل جامعة سول الوطنية على حل المشكلات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى مثل التحكم فى المعلومات الشخصية والتحيز بين الجنسين. ويهدف البحث إلى تنمية الثقة فى قطاع الذكاء الاصطناعى. أما جامعة تشونجبوك الوطنية (Chungbuk) فتعمل على طوير تقنيات لا تلامسية يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع تقنيات مخطط كهربية القلب (ECG) ومخطط كهربية الدماغ (EEG). ويمكن اعتماد التكنولوجيا فى مجالات طبية متنوعة لتحسين القدرات فى علاج المرضى.

يشار إلى أن "سامسونج" تساعد منذ عام 2013 فى تطوير العلوم الأساسية والتقنيات المستقبلية من خلال التعهد بضخ استثمارات تصل إلى 1.5 تريليون وون كورى جنوبى خلال العقد الحالى. وحتى الآن، قدمت الشركة 864.6 مليار وون لتمويل 667 مشروعًا ساعدت الجامعات ومعاهد البحث العامة فى كوريا الجنوبية.