ظاهرة فلكية فى سماء الوطن العربى .. فجر اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الجمعية الفلكية بجدة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن كوكب زحل يعد ثانى أكبر كواكب المجموعة الشمسية بعد المشترى، حيث يبلغ قطره 9 أضعاف قطر الأرض.
وأضافت الجمعية، أن زحل يتكون من الغاز وبشكل رئيس من الهيدروجين والهيليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب فى نظامنا الشمسى يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.
وأوضحت أنه فى صباح يوم الأربعاء 7 إبريل سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل مندفعا نحو الشرق نحو المشترى، وهى حركته الطبيعية فى مداره حول الأرض.
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