طلع الصباح مع يونس .. هاشتاج يشعل تويتر قبل بدء صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس احتلاله التريند الأول عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، قائلا: "أحلى صباح دايما بيبدأ بأحلى صبحاوية متصدرين التريند .. طلع الصباح مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "صباح الخير مع أفضل وقت"، "ملك الراديو"، "يونس هو اختيارك فى الصباح"، "عظمة"، "عم الناس".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.