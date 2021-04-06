صباحك ومطرحك.. كلمات فرعونية ما زالت مستخدمة فى حياتنا

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى أحمد يونس عن بعض الكلمات المستخدمة فى لغتنا العامية خلال حياتنا اليومية والتى تضم الكثير من الكلمات الفرعونية دون أن نعلم استخدامات أجدادنا الفراعنة لنفس الكلمات بمختلف المواقف.





وأشار يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى الكلمات المستخدمة فى حياتنا اليومية والتى ترجع إلى الفراعنة.

وذكر يونس تلك الكلمات والتى منها كلمة "مم" وهى فى الأصل "موم" ومعناها تناول طعامك، و"امبو" هى فى الأصل "امبمو" وبمعنى اشرب كما تستخدمها الأم المصرية، وكلمة " كخ" معناها فرعونى ويطلق على الأشياء غير النظيفة.

وتابع يونس الكلمات المستخدمة فى حياتنا اليومية ذات الأصل الفرعونى ومنها "بخ" كلمة فرعونية "بيخ" ومعناها عفريت و"بعبع"، وهو جان كان يستعمله القدماء فى أعمال السحر اسمه بوبو.

بينما كلمة "بس" كانت تطلق قديما على القطة، والجو "صهد" كلمة فرعونية ومعناها لهيب، ويا مطرة "رخى رخى" وهى الكلمة "رخ" فرعونية ومعناها ينزل.