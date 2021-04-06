نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالكورنيش وحادث فى صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى ماعدا الإسكندرية بسبب الكثافات عند ميدان فيكتور عمانويل المتجه لمحور أبو قير، بينما باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما تعمل بشكل جيد.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى الخصوص والمرج.

وقال صابر، إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، كما نصح بسلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

بينما تشهد الحركة المرورية بمحافظة القاهرة ازدحاما عند منزل كوبرى الطيران لوجود مصادمة، وأعلى نفق المستحدث بصلاح سالم لوجود مصادمة أيضا، كما حذر من سلوك كوبرى الفنجرى.

وأضاف، أن هناك ازدحاما بمحور 26 يوليو عند أعلى ناهيا للمتجه من أكتوبر والشيخ زايد، ويفضل سلوك محور روض الفرج كبديل، ولفت إلى الازدحام عند كورنيش النيل وخصوصا عند ماسبيرو ونصح بسلوك شارع شبرا.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرضى.