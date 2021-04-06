جدة - نرمين السيد - وقدمت جوجل نصائح لمستخدميها بضرورة ارتداء الكمامة، مستعينة بوضع شكل الكمامة على كل حرف من حروفه. وأشارت جوجل إلى أن الكمامة لا تزال مهمة، ونصحت مستخدميها: "ارتد كمامة لحماية الآخرين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تنصح مستخدميها بـ ارتداء الكمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.