جوجل تسعتد لإطلاق هواتف مزودة بمعالجات من تصنيعها

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم فإن جوجل تطور شرائح إلكترونية كريستالية من نوع GS10، من المفترض أن تطرح فى هواتف Pixel 6 التى من المحتمل أن تظهر هذا العام.
ومن شأن هذه الشرائح أن تحسن ميزات الأمان المرتبطة برقاقات Titan M التى تزود بها Pixel.
كما أن الشرائح الجديدة قد تكون ثمرة تعاون مشترك ما بين الشركة وسامسونج، الأمر الذى لا يستغربه الخبراء كون الأخيرة كانت قد صرحت العام الفائت بأنها ستساعد جوجل فى تطوير معالجات وشرائح إلكترونية خاصة بهواتفها.
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