صور .. طريقة تنسيق الملابس ذات اللون الأخضر الباستيل

جدة - نرمين السيد - ويعد الأخضر الباستيل من الألوان العصرية الرائجة خلال 2021، بالإضافة إلى أنه من الألوان التى تتناسب مع مختلف درجات البشرة سواء كانت بيضاء أو سمراء أو قمحية، كما يمكن اختياره مع مختلف الدرجات الموجودة بخزانتك سواء داكنة أو فاتحة.

وعند الرغبة فى الحصول على قوام رشيق وإطلالة أنيقة يمكن تنسيق الملابس بلون موحد وهو الأخضر الباستيل أو ارتداء اللون الأخضر الباستيل فى إطلالة موحدة مع ملابس ذات اللون الأخضر سواء الداكن أو الفاتح.

ويعد الأخضر الباستيل من أبرز موضة ألوان 2021 الرائجة لهذا يمكنك اختياره بطرق عدة وأفضلها هو اختيار الدرجات الترابية مثل البيج والرمادى أو المحايدة مثل الأبيض والأسود.

وتخجل بعض الفتيات من ارتداء الدرجات الفاتحة، لذا يمكن إضافة الأخضر الباستيل مع الملابس بشكل عصرى وغير تقليدى، وذلك بارتداء حقيبة أو حذاء باللون الأخضر الباستيل أو حتى عند تنسيق إكسسوار شعر بلون ناعم مع ملابسك المحايدة.