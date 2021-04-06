إنفوجراف.. كلمات فرعونية مستخدمة فى حياتنا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، بعض الألفاظ التى استخدمها الفراعنة قديما، ومازالت مستخدمة حتى الآن.

وتتعدد تلك الكلمات التى منها "مم" وهى فى الأصل "موم" ومعناها تناول طعامك، و"امبو" هى فى الأصل "امبمو" وبمعنى اشرب كما تستخدمها الأم المصرية، وكلمة " كخ" معناها فرعونى ويطلق على الأشياء غير النظيفة.

كما أن كلمة "بخ" كلمة فرعونية "بيخ" ومعناها عفريت و"بعبع"، وهو جان كان يستعمله القدماء فى أعمال السحر اسمه بوبو.

بينما كلمة "بس" كانت تطلق قديما على القطة، والجو "صهد" كلمة فرعونية ومعناها لهيب، ويا مطرة "رخى رخى" وهى الكلمة "رخ" فرعونية ومعناها ينزل.