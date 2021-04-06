حلويات رمضان.. 10 أطعمة رمضانية على موائد الصائمين

جدة - نرمين السيد - ويشتهر الشهر الكريم بعاداته وتقاليده الموروثة عبر الزمان ومن جيل إلى جيل. وتعد الأطباق الشرقية فى الحلويات أبرز ما يقدم خلال هذا الشهر، وله مميزات كبرى فى منح الجسم طافة كبيرة تساعده على تحمل مشقة الصيام طوال النهار خاصة فى أيام الصيف المقبلة. الكنافة القطايف الزلابية صوابع زينب الجلاش البسبوسة بالكسرات حلوى عيش السرايا أكواب تشيز كيك المشمشية أم على

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