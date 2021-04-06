قبل الشراء.. مواصفات وعيوب هاتف HUAWEI P 30 Pro

جدة - نرمين السيد - ويحمل الهاتف الكثير من المواصفات العالمية، كما يحمل عدد من العيوب. مواصفات HUAWEI P 30 Pro صناعة صينية يدعم شبكات الجيل الخامس بطارية 3000 Amp نظام أندرويد 2 sim ذاكرة 80 GB رام 2 GB كاميرا 12 ميغا بكسل يمكن اضافة memory ملحقات سماعة وشاحن وكفر حماية وشاشة حماية سعر هاتف Huawei P30 Pro : السعر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام حوالى 11700 جنيه السعر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالى 12800 جنيه عيوب Huawei P30 Pro : لا يوجد منفذ الـ 3.5 ملم لا يوجد صوت ستيريو وزن الهاتف ثقيل فهو أثقل من هاتف Samsung Galaxy S10 Plus لن تستطيع استخدام شريحتين إتصال وكارت الميمورى الـ NM فى وقت واحد لم نجد أى معلومة على موقع هواوى الرسمى عن طبقة الحماية المستخدمة فى الهاتف لا يدعم تصوير الفيديو الـ 4K بمعدل 60 إطار فى الثانية بالرغم من دعم الـ S10 Plus لذلك شاشة هاتف الـ Samsung Galaxy S10 Plus أفضل وأجمل حيث تأتى بدقة ومعدل كثافة أفضل من الموجودة فى الـ P30 Pro ولكن ما زالت الشاشة الموجودة فى الهاتف مقبولة بصفة عامة بطاقات الميمورى الـ Nano Mamery لم تصبح متداولة بشكل منتشر حالياً حيث يصعب الحصول عليها من المحلات ستجد أنه يتم تبصيم الـ P30 Pro بسهولة بسبب قدومه من زجاج مختلف بعكس طبقة الزجاج المستخدمة فى هاتف الـ Huawei Mate 20 Pro .

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