طريقة سهلة لتحضير أصابع الدجاج والجبنة لطفلك

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة سهلة وبسيطة لتشجيع طفلك على تناول الدجاج من خلال تشكيلها على شكل أصابع ومزجها بـ الجبنة. ولتحضير أصابع الدجاج والجبنة، نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة الموجودة فى مطبخك، منها: -450 جرام من صدر الدجاج المقطع شرائح. -ثلث كوب من الدقيق. -ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة من البابريكا. -ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة من بودرة الثوم. -ملعقة صغيرة من الملح. -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -2 بيضة. -ملعقة حليب. -بقسماط. -كوب جبن شيدر مبشور. طريقة التحضير: فى طبق كبير يخلط الدقيق مع البابريكا وبودرة الثوم ونصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. وفى طبق آخر يخلط البيض مع الحليب، وفى غيره يخلط البقسماط مع الجبن الشيدر المبشور. وتحمى كميرة وفيرة من الزيت فى قدر على حرارة متوسطة، وتوضع شرائح الدجاج فى وعاء ووضع عليه الكمية المتبقية من الملح. وتغمس شرائح الدجاج بمزيج الدقيق ثم مزيج البيض ثم مزيج البقسماط، وتقلى فى الزيت حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، ثم تقدم ساخنة.

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