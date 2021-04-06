جدة - نرمين السيد - وقال موقع the verege، إن خدمة Yahoo Answers ستتوقف بشكل نهائى بعد أقل شهر من الآن دون الكشف عن أسباب التوقف.
خسائر فادحة لموقع yahoo
وأرجع the verege أن يكون سبب الغلق والتوقف هو انخفاض شعبية الخدمة خلال السنوات الأخيرة، وأن الشركة قررت تحويل مواردها بعيدًا عن هذه الخدمة للتركيز على المنتجات التى تخدم أعضائنا بشكل أفضل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Yahoo Answers.. ياهو يفاجئ متابعيه بغلق أشهر خدماته فى تاريخ الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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