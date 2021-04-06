Yahoo Answers.. ياهو يفاجئ متابعيه بغلق أشهر خدماته فى تاريخ الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وقال موقع the verege، إن خدمة Yahoo Answers ستتوقف بشكل نهائى بعد أقل شهر من الآن دون الكشف عن أسباب التوقف.

خسائر فادحة لموقع yahoo

وأرجع the verege أن يكون سبب الغلق والتوقف هو انخفاض شعبية الخدمة خلال السنوات الأخيرة، وأن الشركة قررت تحويل مواردها بعيدًا عن هذه الخدمة للتركيز على المنتجات التى تخدم أعضائنا بشكل أفضل.