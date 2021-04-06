أيرلندا تطالب فيسبوك بإجابات حول تسريب بيانات أكثر من نصف مليار شخص

جدة - نرمين السيد - طالبت هيئة الرقابة على حماية البيانات فى أيرلندا، اليوم الثلاثاء، بإجابات من منصة فيسبوك - عملاق منصات التواصل الاجتماعى فى العالم - بشأن نشر السجلات الخاصة بـ 533 مليون مستخدم.





وقال متحدث باسم لجنة حماية البيانات الأيرلندية "DPC" - "ظهرت مجموعة بيانات، يبدو أن مصدرها فيسبوك، على أحد مواقع القرصنة مجانًا وتحتوى على سجلات تخص 533 مليون فرد"، موضحا أن عددًا كبيرًا من المستخدمين هم من دول الاتحاد الأوروبى. ونوهت هيئة الرقابة على حماية البيانات بأن البيانات تتضمن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى.

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