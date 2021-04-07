تراجع نحو 300 مركز.. ترامب يفقد بريق المليارديرات

جدة - نرمين السيد - واحتل ترامب المرتبة 1.299 على قائمة فوربس للمليارديرات، التى صدرت اليوم الثلاثاء، بقيمة ثروة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فى تراجع من المرتبة 1.001 فى العام الماضى.

وذكرت مجلة فوربس أن صافى ثروة ترامب المقدرة فى يناير 2017، عندما تولى منصبه، كان 3.5 مليار دولار.

وكانت شبكة بلومبيرج قد نشرت إحصاءات مماثلة فى الشهر الماضى، عندما وجدوا أن صافى ثروة الرئيس السابق انخفض من 3 مليارات دولار إلى 2.3 مليار دولار على مدار فترة رئاسته، مشيرة إلى أن وباء فيروس كورونا وتداعيات هجوم الكابيتول المميت فى 6 يناير أثرت بشدة فى إمبراطوريته التجارية.

وتضررت العديد من شركات ترامب، بما فى ذلك الفنادق والكازينوهات والمساحات المكتبية، أثناء الوباء، عندما أُغلقت أماكن العمل وتوقفت السياحة بسبب قيود السفر العالمية.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصنيفا سنويا لأغنى أغنياء العالم، واللافت بأن قائمة أغنى 10 شخصيات ضمت معظمها رجال أعمال من الولايات المتحدة؛ فمن أصل 10 شخصيات، ضمت القائمة 8 رجال أعمال من الولايات المتحدة، ورجل أعمال من فرنسا وآخر من الهند.

وتصدر القائمة رجل الأعمال الأمريكى مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية جيف بيزوس بثروة تقدر بنحو 177 مليار دولار. وقد ارتفعت ثروة بيزوس بشكل ملحوظ مع انتقال العالم للشراء عبر الإنترنت فى ظل أزمة كورونا.

وحل فى المرتبة الثانية رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا"، وقدرت المجلة الأمريكية ثروته بحوالى 151 مليار دولار. وأشارت المجلة إلى أن ترتيب ماسك فى قائمة أغنياء العالم قفز من المرتبة 31 إلى المرتبة الثانية.

فيما جاء الملياردير الفرنسى برنارد أرنو وعائلته فى المرتبة الثالثة، حيث بلغت ثروته إلى 150 مليار دولار، ثم جاء مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس بثروة تبلغ 124 مليار دولار. وحل مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" فى المرتبة الخامسة بثروة بلغت 97 مليار دولار.