استقالة مدير شركة جوجل لـ الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "بلومبيرج" اﻹخبارية اﻷمريكية، فإن بنجيو، الذى أشرف على فريق الذكاء الاصطناعى الأخلاقى قبل إعادة تنظيمه فى فبراير الماضى، سيغادر "جوجل" لمتابعة فرص أخرى، وسيكون آخر يوم له فى الشركة 28 أبريل الجارى.
جدير بالذك، أن سامى بنجيو كان مدافعًا قويًا عن الباحثتين فى أخلاقيات الذكاء الاصطناعى "تيمنيت جيبرو ومارجريت ميتشل"، واللتان شاركا فى وقت سابق فى قيادة فريق الذكاء الاصطناعى الأخلاقى.
وقد تمت إقالة جيبرو فى ديسمبر الماضى أثناء عملها على ورقة حول مخاطر النماذج اللغوية الكبيرة، فيما تمت إقالة ميتشل فى فبراير الماضى بعد أن استخدمت نصًا للبحث فى رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بها بحثًا عن أدلة على التمييز ضد جبرو.
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