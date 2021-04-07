نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بـ26 يوليو والفردوس وصفط

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما تعمل بشكل جيد.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى البساتين المتجه إلى منزل الأوتوستراد والكنيسة والمرج والخصوص ونفق السلام.

وأشار صابر، إلى إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا محور صفط للقادم من الدائرى، ونصح بسلوك محور أحمد عرابى.

بينما شهدت الحركة المرورية فى محافظة القاهرة ارتفاعا عند كوبرى الحدائق كما نصح باستخدام كوبرى القبة بدلا من مطلع كوبرى المطرية، بالإضافة إلى الأحجام الموجودة عند مطلع كوبرى الفردوس فى الاتجاه القادم من نفق الأزهر إلى السيدة عائشة.

ولفت إلى ارتفاع الكثافات المرورية فى محور 26 يوليو عند أعلى ناهيا، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة وكوبرى عباس، تعمل بشكل جيد ومرضى.