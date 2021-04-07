صور.. أناقة وجمال أزياء البرازيلية كارول ناكامورا

جدة - نرمين السيد - وتألقت كارول بإطلالاتها كعارضة أزياء ونالت شهرة واسعة فى البرازيل. وتعد كارول من أصل يابانى، ولكنها واجهت بعض السخرية والبلطجة فى شبابها بسبب تراثها الآسيوى. ولم تكتف بموهبتها فى مجال الأزياء والموضة بل شاركت فى التمثيل والرقص. ونالت إطلالات كارول ناكامورا إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 2 مليون فرد عبر "إنستجرام"، حيث تتمتع أزياءها بالأناقة والجاذبية.

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