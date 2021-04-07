واتساب يقدم ملصقات لتشجيع المستخدمين على تلقى لقاح كورونا

وتوفر الحزمة 23 ملصقا مميزا صُممت بواسطة منظمة الصحة العالمية ويُتاح تحميلها على كل أنظمة التشغيل المختلفة.
وقال آندى باتيسون، مدير الصحة الرقمية فى منظمة الصحة العالمية فى بيان، "مع طرح لقاحات كورونا فى جميع أنحاء العالم تهدف حزمة الملصقات الجديدة إلى تشجيع الحصول على اللقاح".
بالإضافة إلى ذلك بدأت أيضًا خطوط المساعدة الخاصة بفيروس كورونا التى تم إنشاؤها على واتساب من قبل جهات مختلفة فى تقديم معلومات حول اللقاح والتسجيل للحصول على لقاحات.
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