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واتساب يقدم ملصقات لتشجيع المستخدمين على تلقى لقاح كورونا

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أ ش أ 2021-04-07 11:15 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلن تطبيق "واتساب" للدردشة إطلاق حزمة ملصقات جديدة تسمى "اللقاحات للجميع" Vaccines for All، لتشجيع مستخدمى التطبيق على الحصول على لقاحات كورونا وإظهار تقديرهم للعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم.

 

وطور التطبيق الملصقات الجديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودخل فى شراكات مع أكثر من 150 حكومة محلية بالإضافة إلى منظمات عالمية بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتقديم معلومات حول وباء كورونا لمستخدميه.

 

وتوفر الحزمة 23 ملصقا مميزا صُممت بواسطة منظمة الصحة العالمية ويُتاح تحميلها على كل أنظمة التشغيل المختلفة.

 

وقال آندى باتيسون، مدير الصحة الرقمية فى منظمة الصحة العالمية فى بيان، "مع طرح لقاحات كورونا فى جميع أنحاء العالم تهدف حزمة الملصقات الجديدة إلى تشجيع الحصول على اللقاح".

 

بالإضافة إلى ذلك بدأت أيضًا خطوط المساعدة الخاصة بفيروس كورونا التى تم إنشاؤها على واتساب من قبل جهات مختلفة فى تقديم معلومات حول اللقاح والتسجيل للحصول على لقاحات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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