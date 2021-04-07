صديقة نيمار.. 10 صور لعارضة الأزياء كارول دانتاس   

جدة - نرمين السيد - كارول دانتاس، صديقة النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، السابقة وأم ابنه.

أخذت شهرتها من عملها كعارضة أزياء، ثم علاقتها بنيمار.

احتفلت منذ شهر بعيد ميلاد نيمار دا سيلفا الـ 29، على الرغم من إعلانها زواجها من غيره قبل عامين.

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وتقييم كارول دانتاس حاليًا فى باريس حتى تتمكن من رؤية طفلها دافى لوكا، الذى يعيش مع والده نيمار.