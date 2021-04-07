- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - كارول دانتاس، صديقة النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، السابقة وأم ابنه.
أخذت شهرتها من عملها كعارضة أزياء، ثم علاقتها بنيمار.
احتفلت منذ شهر بعيد ميلاد نيمار دا سيلفا الـ 29، على الرغم من إعلانها زواجها من غيره قبل عامين.
باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نيمار حتى 2026
وتقييم كارول دانتاس حاليًا فى باريس حتى تتمكن من رؤية طفلها دافى لوكا، الذى يعيش مع والده نيمار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صديقة نيمار.. 10 صور لعارضة الأزياء كارول دانتاس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.