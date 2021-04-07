جسر روى.. أهم معلم سياحى بالصين خلال فصل الربيع

جدة - نرمين السيد - وأصبح جسر روى الذى يتميز بمناظره الخلابة فى شينشيانجو بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين من أهم معالم الصين السياحية فى فصل الربيع.
ويعد ذلك الجسر ممرا مخيفا لكونه زجاجى وملتوى، ويبلغ ارتفاعه 100 وبالإضافة إلى ذلك أنه مكون من 3 جسور متموجة، والسطح مصنوع جزئياً من الزجاج.
وشكك الكثير فى التصميمات منذ عرض التصميم لأول مرة عام 2017، حيث بدت الممرات المتزعزعة التى تقف على ارتفاع 140 متراً فوق الأرض غير واقعية.
أصبح جسر الرعب نقطة جذب سياحى هائلة، حيث قام أكثر من 200 ألف زائر شجاع بالسير بين الجبلين منذ افتتاحه للسير والسياحة العام الماضى.
ويرجع تصميم الجسر إلى "جيد روى" وهى تعويذة منحنية الشكل ترمز للقوة والحظ السعيد فى الصين.
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